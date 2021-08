La Liga : Real nur Remis – Atletico wahrt weiße Weste

Madrid Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss sich in einer abwechslungsreichen Partie mit einem 3:3 beim FC Levante zufrieden geben. Stadtrivale Atlético mühte sich derweil zum zweiten Sieg im zweiten Liga-Spiel.

Der walisische Nationalspieler Gareth Bale brachte die Madrilenen früh in Führung (5.), ehe Marti Roger (46.) und Jose Campana (57.) das Spiel in der zweiten Hälfte zugunsten des Außenseiters drehten. Vinicius Junior antwortete prompt zum 2:2 (73.), bevor Rober Pier den Klub aus Valencia (79.) wieder in Führung brachte. Erneut Vinicius Junior (85.) sorgte noch für den Ausgleich der Gäste und sicherte Real zumindest einen Punkt.