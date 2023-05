Spanien Barcelona weiter auf Meisterkurs - Erster Absteiger steht fest

Spitzenreiter FC Barcelona bleibt in der spanischen Fußball-Liga klar auf Meisterkurs. Die Mannschaft des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen schlug am Dienstagabend CA Osasuna 1:0 (0:0) und baute ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf 14 Punkte raus. Titelverteidiger Real Madrid, derzeit Zweiter, spielt am späteren Abend bei Real Sociedad San Sebastian.