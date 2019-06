Teures Vergnügen : AC/DC spielt wohl auf der Hochzeit von Real-Kapitän SergioRamos

Sevilla Sergio Ramos lässt sich seine Hochzeit mit der spanischen Fernsehmoderatorin Pilar Rubio einiges Kosten. Die Hard-Rock-Band AC/DC soll bei der Feier auftreten. Dafür zahlt der Real-Kapitän offenbar eine Million Euro.

Sergio Ramos greift für seine Traumhochzeit mit der spanischen Fernsehmoderatorin Pilar Rubio angeblich tief in die Tasche. Nach spanischen Medienberichten hat der Kapitän der spanischen Fußball-Nationalmannschaft für eine Gage von einer Million Euro die Hard-Rock-Band AC/DC für die Hochzeitsfeier am Samstag engagiert. Die australische Gruppe soll den mehr als 400 geladenen Gästen auf Ramos' Finca "La Alegria" in Bollullos 20 km vor den Toren Sevillas einheizen. Zuvor gibt der 33-Jährige seiner langjährigen Freundin Rubio in der Kathedrale von Sevilla das Ja-Wort.