Sergio Ramos kontert Klopp-Kritik mit Seitenhieb gegen den Liverpool-Trainer

Real Madrids Kapitän Sergio Ramos verteidigt den Ball im Spiel gegen AS Rom beim International Champions Cup. Foto: AP/Julio Cortez

Tallinn Sergio Ramos hat vor dem Uefa-Supercup auf die Kritik von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp reagiert und die Anschuldigung, brutal zu spielen, zurückgewiesen. Eine Spitze gegen den Deutschen konnte er sich nicht verkneifen. Danach zeigte er sich aber versöhnliche.

Real Madrids Kapitän Sergio Ramos hat im öffentlichen Disput mit Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool nachgelegt und dessen Kritik an seiner Spielweise im Champions-League-Finale gekontert. "Er versucht, die Niederlage zu erklären. Aber es ist nicht das erste Endspiel, das er verloren hat", sagte Ramos vor dem europäischen Supercup gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid in Tallinn am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky).