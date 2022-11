Katalanen drehen Rückstand in Unterzahl : Lewandowski fliegt bei Barca-Sieg vom Platz

Osasuna Torjäger Robert Lewandowski fliegt bei Barcelonas Gastspiel in Osasuna früh vom Platz. Auch Reservist Gerard Pique sieht Rot. In Unterzahl drehen die Katalanen einen 0:1-Rückstand.

Zweimal Rot und trotzdem gewonnen: Der FC Barcelona hat sich in einem wilden Spiel in Pamplona am Ende schadlos gehalten. Die Katalanen feierten am Dienstagabend in Unterzahl ein 2:1 (0:1) bei CA Osasuna dank der Tore von Pedri (48.) kurz nach dem Seitenwechsel und Raphina in der 85. Minute - er war erst sieben Minuten vorher eingewechselt worden. Die Gastgeber waren ihrerseits in der sechsten Minute durch David Garcia in Führung gegangen.