Länderspiele für Spanien : Sergio Ramos zieht mit Iker Cassillas gleich

Hamburg/Gijon Spaniens Kapitän Sergio Ramos hatte am Sonntagabend doppelten Grund zur Freude: Zum einen hat er das EM-Ticket mit seinem Team praktisch in der Tasche. Zum anderen stieg der extrovertierte Abwehrchef zum Rekord-Nationalspieler von La Roja auf.

Nein, schlafen konnte Sergio Ramos in der Nacht zu Montag nicht. Zu aufwühlend, zu nervenaufreibend war das Match im Arthur-Ashe-Stadium von Flushing Meadows. Anstatt sein eigenes Rekordspiel zu feiern, fieberte der Kapitän von La Roja via iPad mit seinem Landsmann, Tennisidol Rafael Nadal. "The greatest", twitterte Ramos über Nadal, als jener nach fast fünf Stunden das Finale der US Open und damit seinen 19. Grand-Slam-Titel gewonnen hatte.