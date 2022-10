Remis gegen Osasuna : Real verliert Führung an Barca – Pleite für BVB-Gegner Sevilla

Real verliert Führung an Barca – Pleite für BVB-Gegner Sevilla

Barcelona Der FC Barcelona ist Spitzenreiter der spanischen La Liga: Nach dem eigenen Sieg am Samstag spielte Real Madrid am Sonntag nur Unentschieden. Der FC Sevilla verlor unterdessen gegen Atletico Madrid.

Rekordchampion Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft seine ersten Punkte und die Tabellenführung verspielt. Mit dem früheren Weltmeister Toni Kroos in der Anfangsformation kam der Champions-League-Gruppengegner von Pokalsieger RB Leipzig gegen CA Osasuna trotz Überzahl in der Schlussphase nicht über ein ernüchterndes 1:1 (1:0) hinaus. Damit mussten die Madrilenen die Spitzenposition dem punktgleichen Erzrivalen FC Barcelona überlassen.