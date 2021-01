Nach Blamage gegen Drittligisten : Zidanes Trainerposten bei Real Madrid auf der Kippe

Nach der 1:2-Blamage von Spaniens Fußball- Rekordmeister Real Madrid gegen den Drittligisten CC Alcoyano ist die Diskussion über die Zukunft von Trainer Zinedine Zidane Medienberichten zufolge neu aufgeflammt.

Für „Marca“ geht die Etappe Zidane bei Real „auf ihr Ende zu“. Die Sportzeitung „AS“ schrieb am Donnerstag: „Real Madrid und Zidane fahren zum Missfallen aller in der Saison 2020-21 kaum Siege ein, und die fußballerische und emotionale Achterbahnfahrt, die jetzt an einem neuen Tiefpunkt angelangt ist, bringt den Trainer aus Marseille an den Rand des Abgrunds.“