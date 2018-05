Real Madrid: Zinedine Zidane gibt Entwarnung bei Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo knickte im Clasico gegen den FC Barcelona (2:2) um und musste mit einer Knöchelverletzung zur Halbzeit ausgewechselt werden. Real Madrids Trainer Zinedine Zidane gab allerdings Entwarnung.

"Es sieht im Moment nicht gut aus, aber ich glaube, es ist nichts Schlimmes", sagte Zidane. Für das Endspiel in der Champions League am 26. Mai in Kiew gegen den FC Liverpool mache er sich "keine Sorgen".

Wie die spanischen Zeitungen Marca und AS übereinstimmend berichten, soll der Superstar lediglich für die beiden kommenden Ligaspiele am Mittwoch beim FC Sevilla und am Samstag gegen Celta Vigo nicht zur Verfügung stehen. Für das Saisonfinale in La Liga sowie das Champions-League-Finale gegen die Reds bestünde den Medienberichten zu Folge keine Gefahr.