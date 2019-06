Unschöne Serie : Zidane und Isco nächste Opfer von Einbrechern in Madrid

Madrid Bei Alvaro Morata wurde in der vergangenen Woche eingebrochen, nun hat es zwei weitere bekannte Gesichter aus Madrid erwischt. Man darf von einer Serie sprechen.

Die Täter stiegen in Abwesenheit Zidanes, der derzeit in Urlaub weilt, in dessen Villa am Rande der Innenstadt ein. Isco befand sich während des Einbruchs in seinem Haus im Madrider Nobelvorort Pozuelo de Alarcon bei der spanischen Nationalmannschaft. Der 27-Jährige spielte beim 3:0-Erfolg gegen Schweden durch.