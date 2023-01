Sieg bei Villarreal Real wendet im Pokal nächsten Dämpfer ab - Barca ebenfalls weiter

Der FC Barcelona ist ebenfalls eine Runde weiter. Das nicht in absoluter Top-Besetzung angetretene Team von Trainer Xavi Hernández gewann beim Drittligisten AD Ceuta FC am Donnerstagabend mit 5:0 (1:0). Nach der Führung durch Raphinha vier Minuten vor der Pause erhöhten Robert Lewandowski (50.), Ansu Fati (70.) und Franck Kessié (78.) im zweiten Durchgang im Estadio Municipal Alfonso Murube. Der letzte Treffer der Partie war Torjäger Lewandowski (90.) vorbehalten. Erst am vergangenen Sonntag hatte der Rekordsieger der Copa del Rey aus Katalonien in Riad den spanischen Supercup gegen Real Madrid geholt.