Vorfall auf Mallorca Vinicius wieder Opfer von Rassismus – aber auch Kritik an Profi

Der brasilianische Fußball-Star Vinicius Junior von Real Madrid ist erneut Opfer rassistischer Sprüche geworden. Bei der 0:1-Niederlage am Sonntag beim RCD Mallorca wurde der Stürmer von Fans des Heimteams beleidigt, wie die spanische Liga am Montag mitteilte. „LaLiga setzt alle ihr zur Verfügung stehenden technischen Mittel ein und arbeitet mit dem Heimclub zusammen, um die Verantwortlichen zu ermitteln und entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten“, hieß es. Erstmals werden die Fans aufgerufen, mit Hinweisen an eine neu eingerichtete E-Mail-Adresse bei der Identifizierung zu helfen.