Niederlage bei RCD Mallorca Real Madrid mit Dämpfer in spanischer Meisterschaft

Titelverteidiger Real Madrid hat im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti unterlag am Sonntag bei RCD Mallorca mit 0:1 (0:1). Auf der Ferieninsel sorgte ein frühes Eigentor von Reals Innenverteidiger Nacho (13. Minute) für die Entscheidung. Die Gäste hatten vor 18 258 Zuschauern per Foulelfmeter die beste Chance zum Ausgleich, der gebürtige Mallorquiner Marco Asensio vergab in der 60. Minute aber vom Punkt. Mallorcas Torhüter Predrag Rajkovic hielt den Ball, nachdem er den Strafstoß zuvor verursacht hatte.