Schuss war „spontan gewollt“ : Kroos erklärt Eckball-Tor gegen Valencia

Berlin Mit seinem spektakulären Eckball-Treffer im spanischen Supercup gegen Valencia hat Toni Kroos für Aufsehen gesorgt. Dabei hält der Mittelfeldspieler von Real Madrid sein Tor keineswegs für Zauberei.

„Spontan war das schon, aber spontan gewollt. Ich bin zur Ecke gelaufen und habe bemerkt, dass sich Valencias Torhüter auf Höhe des Fünfmeterraums mit seinem Verteidiger unterhält“, sagte der deutsche Nationalspieler in Diensten von Real Madrid am Donnerstag im „Sport1“-Interview zu seinem Kunststoß im spanischen Supercup gegen den FC Valencia. Die Königlichen waren am Mittwochabend in Dschidda durch ein 3:1 gegen den Liga-Rivalen ins Cup-Finale eingezogen.