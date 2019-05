Angebot aus China : Sergio Ramos will Real Madrid verlassen

Madrid Nach 14 gemeinsamen Jahren stehen die Zeichen von Sergio Ramos bei Real Madrid auf Abschied. Der Abwehrchef soll ein lukratives Angebot aus China erhalten haben.

Ramos, der seit 2005 bei Real spielt, stand nach einer enttäuschenden Saison in der Kritik. In der Liga reichte es für die Madrilenen nur zu Platz drei, in der Champions League scheiterten die Königlichen bereits im Achtelfinale an Ajax Amsterdam.