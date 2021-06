„Einzigartige Reise“ : Ergriffener Ramos kämpft bei Real-Abschied mit den Tränen

Madrid Schwer ergriffen hat sich Club-Ikone Sergio Ramos von Real Madrid verabschiedet. Präsident Florentino Perez adelte den Verteidiger mit großen Worten. Der Verteidiger spielte 16 Jahre in Madrid.

„Ich bin mit 19 Jahren hierhergekommen und habe heute eine wunderbare Familie“, sagte der 35 Jahre alte Innenverteidiger und langjährige Kapitän der „Königlichen“ am Donnerstag in Madrid. „Eine einzigartige Reise geht zu Ende. Nichts wird jemals so sein wie das, was ich hier erlebt habe“, sagte Ramos, der bei seiner kurzen Rede oft innehalten musste: „Es ist unvermeidlich, dass es emotional ist.“