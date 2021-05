Feuerwehr im Großeinsatz : Real-Heimspielstätte Santiago Bernabeu stand in Flammen

Stand in Flammen: Das Santiago Bernabeu (Archivbild). Foto: dpa/Fabian Stratenschulte

Madrid Das Santiago Bernabeu Mitten in Madrid stand am Mittwoch kurzzeitig in Flammen. Die Heimspielstätte von Real Madrid wird derzeit umgebaut. Die Feuerwehr bekam Feuer aber schnell unter Kontrolle.

Ein kleines Feuer im Stadion des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid hat am Mittwoch kurzzeitig für Aufregung gesorgt. Am Abend brachen die Flammen in einem Seitenbereich der Haupttribüne des Estadio Santiago Bernabeu aus, offenbar waren in der im Umbau befindlichen Arena größere Mengen Schaumstoff in Brand geraten.

Eine sichtbare Rauchsäule stieg auf, die Feuerwehr erreichte das zentral gelegene Stadion aber schnell und brachte die Situation unter Kontrolle. Das bestätigte der Klub den Zeitungen Marca und As.

Aufgrund der aktuellen Zuschauer-Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie spielt Real momentan im deutlich kleineren Estadio Alfredo Di Stefano, damit die Bauarbeiten im Santiago Bernabeu zügig voranschreiten können.

(dör/SID)