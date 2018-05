Real Madrid: Luka Modric schwärmt von Toni Kroos

Luka Modric hat seinen Teamkollegen Toni Kroos von Real Madrid in höchsten Tönen gelobt. Der kroatische Nationalspieler schätzt an Kroos besonders dessen starke Nerven.

Der kroatische Fußball-Nationalspieler Luka Modric hat seinen Teamkollegen Toni Kroos von Real Madrid in höchsten Tönen gelobt. "Wir hatten vom ersten Tag an einen guten Draht. Er ist für mich einer der Besten der Welt, und ich genieße jedes Spiel an seiner Seite", sagte Modric im Interview mit der „Welt“ über den deutschen Weltmeister. Beide hatten am vergangenen Samstag mit Real zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen.