Einschnitte wegen Corona-Krise : Real Madrid kürzt Spielergehälter um mindestens zehn Prozent

Madrid Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat sich wegen der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie mit seinen Spielern auf eine Kürzung der Gehälter geeinigt. Vorerst beträgt die Reduzierung zehn Prozent.

Zuletzt hatte sich Reals Mittelfeldspieler Toni Kroos gegen Gehaltskürzungen ausgesprochen und war dafür kritisiert worden. „Auf das Gehalt zu verzichten, ist wie eine Spende ins Nichts oder an den Verein, wobei es hier nicht nötig ist“, hatte der Weltmeister von 2014 im SWR-Podcast „Steil extra!“ gesagt. Spanien ist eines der vom neuartigen Coronavirus am schwersten betroffenen Länder in Europa.