PSG-Generalprobe verpatzt : Real Madrid mit Nullnummer in Villarreal

Villarreal Tabellenführer Real Madrid kommt in Villarreal nicht über ein 0:0 hinaus und verpatzt damit die Generalprobe für das Champions-League-Duell bei Paris St. Germain. Der Vorsprung auf Verfolger Sevilla beträgt immer noch vier Punkte.

Spaniens Spitzenreiter Real Madrid hat in seiner Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen Paris St. Germain Federn gelassen. Der Fußball-Rekordmeister musste sich am 24. Spieltag beim FC Villarreal mit einem 0:0 begnügen und hat bei nun 54 Punkten nur noch vier Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Sevilla . Der Verfolger hatte zuvor 2:0 (0:0) gegen den FC Elche gewonnen. Villarreal (36) verbesserte sich zunächst auf den fünften Rang.

In einer umkämpften Begegnung kam Ex-Weltmeister Toni Kroos von Beginn an zum Einsatz und spielte durch. Kurz vor Schluss verpasste der frühere Frankfurter Luka Jovic (90.+3) mit einem Lupfer an die Latte den Last-Minute-Siegtreffer. Am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) bestreitet Madrid in der Königsklasse sein Achtelfinal-Hinspiel bei PSG.