La Liga : Atletico gewinnt irres Spiel gegen Getafe

Mario Hermoso erzielt per Seitfallzieher das 4:3 für Atletico. Foto: AFP/OSCAR DEL POZO

Villarreal Real Madrid kommt in Villarreal nicht über ein 0:0 hinaus und verpatzt damit die Generalprobe für das Champions-League-Duell bei Paris St. Germain. Atletico Madrid gewinnt derweil eine turbulente Partie mit sieben Toren, drei Elfmetern und einem Platzverweis.

Spaniens Spitzenreiter Real Madrid hat in seiner Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen Paris St. Germain Federn gelassen. Der Fußball-Rekordmeister musste sich am 24. Spieltag beim FC Villarreal mit einem 0:0 begnügen und hat bei nun 54 Punkten nur noch vier Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Sevilla . Villarreal (36) belegt den sechsten Platz.

Meister Atletico Madrid bewies in einer turbulenten Partie mit sieben Toren, drei Elfmetern und einem Platzverweis Moral und holte in Unterzahl wichtige Punkte im Rennen um die Champions League . Im Duell mit dem Madrider Vorstadtklub FC Getafe gewann der Titelverteidiger mit 4:3 (3:3) und sprang mit nun 39 Punkten auf Rang vier.

Bei Real spielte Ex-Weltmeister Toni Kroos durch. Kurz vor Schluss verpasste der frühere Frankfurter Luka Jovic (90.+3) mit einem Lupfer an die Latte den Last-Minute-Siegtreffer. Am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) bestreitet Madrid in der Königsklasse sein Achtelfinal-Hinspiel bei PSG.