Klub bestätigt : Real-Kapitän Ramos positiv auf Corona getestet

Sergio Ramos muss derzeit aufgrund einer Verletzung pausieren - nun wurde der 35-Jährige auch positiv auf Corona getestet. Das teilte Real Madrid am Dienstag mit.

Sergio Ramos vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 35 Jahre alte Teamkollege von Nationalspieler Toni Kroos musste sich sofort in Quarantäne begeben. Wegen einer Muskelverletzung in der linken Wade stand der Routinier Madrid-Trainer Zinedine Zidane allerdings schon seit knapp zwei Wochen nicht zur Verfügung. Deshalb war er auch nicht in den Kader für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend beim FC Liverpool berufen worden. Im Hinspiel setzten sich die Madrilenen daheim mit 3:1 durch.