Madrid „in Trümmern“: Scharfe Kritik an Kroos

Madrid Die Krise bei Real Madrid weitet sich aus. Die Medien fordern eine Runderneuerung des Kaders. Sie gehen mit den einstigen Helden hart ins Gericht. Auch Toni Kroos muss scharfe Kritik über sich ergehen lassen.

Wenn der sonst so zurückhaltende und nette Luka Modric in Rage gerät, muss die Lage bei Real Madrid wirklich schlimm sein. „Wir können doch nicht in jedem Spiel schon zu Anfang Scheiße bauen, das ist fehlende Konzentration“, klagte der Weltfußballer in für ihn ungewöhnlich scharfem Ton nach der 0:2-Liga-Heimpleite gegen San Sebastián. Der Rückstand des Klubs von Toni Kroos auf Tabellenführer und Titelverteidiger FC Barcelona beträgt bereits zehn Punkte. Durch ein 2:1 beim FC Getafe sicherten sich die Katalanen in der Primera División derweil die inoffizielle Herbstmeisterschaft.