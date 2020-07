Ramos trifft erneut : Real Madrid feiert siebten Sieg in Serie

Real Madrid feiert siebten Sieg in Serie

Bilbao Real Madrid kommt dem 34. Meistertitel immer näher. Die Königlichen feierten dank des zehnten Saisontreffers von Kapitän Sergio Ramos mit 1:0 bei Athletic Bilbao den siebten Sieg im siebten Spiel nach dem Restart.

Real Madrid hat in der Primera Division seinen siebten Sieg in Serie gefeiert und die Tabellenführung vor dem Erzrivalen FC Barcelona gefestigt. Spaniens Rekordmeister gewann am Sonntag bei Athletic Bilbao mit 1:0 (0:0) und hat nach dem 34. Spieltag 77 Punkte auf dem Konto. Damit rückt der Meistertitel immer näher.