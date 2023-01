Barcelona weiter vorn Kroos trifft bei Real-Erfolg

Auch dank eines Treffers von Toni Kroos bleibt Real Madrid in der spanischen Fußball-Liga auf Tuchfühlung zum FC Barcelona. Der Weltmeister von 2014 besorgte beim hart erarbeiteten 2:0 (1:0)-Erfolg bei Athletic Bilbao am Sonntagabend in der 90. Minute mit einem präzisen Flachschuss die Entscheidung.