Real Madrid: Gareth Bale soll die "Ronaldo-Lücke" schließen

Miami Real Madrid will trotz des Abgangs von Weltfußballer Cristiano Ronaldo offenbar ohne einen neuen Superstar in die Saison gehen. Sein Ersatz ist schon beim Klub, sagt der neue Trainer.

Und vor allem: Ronaldo ist nicht mehr da. Jetzt ist Platz im Angriff. Ein Wechsel zu Tottenham Hotspur oder zu Manchester United, am Dienstag in Miami Gegner von Real beim International Champions Cup, scheint vom Tisch. Zumindest vorerst. Bale wird gebraucht. "Gareth ist glücklich, bei Real Madrid zu spielen", versicherte Lopetegui in Miami, "Gareth ist ein wunderbarer Spieler mit so vielen Qualitäten."