Trainer-Lob für Real-Star Kroos Real feiert Benzema nach Sieg im Pokal gegen den FC Barcelona

Den Rückstand vom Hinspiel hatte Real durch das 1:0 von Vinicius Junior (45.+1) unmittelbar vor der Pause wettgemacht. Nach dem Seitenwechsel sorgte Torjäger Karim Benzema für die Entscheidung gegen einen machtlosen Marc-Andre ter Stegen im Tor des FC Barcelona. In der 50. Minute, 58. per Foulelfmeter und 80. traf der Franzose - Hattrick perfekt. „Benzema vernichtet Barça“, schrieb „L'Équipe“. „Er ist unglaublich“, meinte Mitspieler Federico Valverde. Im Finale am 6. Mai in Sevilla trifft Real auf Ligarivale CA Osasuna.