Real Madrid entlässt Trainer Julen Lopetegui

Madrid Mit dem 1:5 im Clasico gegen den FC Barcelona waren die Tage von Trainer Julen Lopetegui bei Real Madrid gezählt. Interimslösung Santiago Solari soll schnell die Wende einleiten.

Zum demütigenden Schlussakkord "durfte" Julen Lopetegui noch einmal das Training von Toni Kroos und Co. leiten, dann wurde der erfolglose Coach von Real Madrid weniger als 24 Stunden nach dem blamablen 1:5 im Clasico beim Erzrivalen FC Barcelona am Montagabend erwartungsgemäß entlassen.

Zur allgemeinen Überraschung präsentierte der kriselnde Champions-League-Sieger allerdings nicht den ehemaligen italienischen Nationaltrainer Antonio Conte als neuen Trainer. Stattdessen soll zunächst Reservecoach Santiago Solari die Königlichen als Interimscoach zurück in die Erfolgsspur führen. Der 42-Jährige wird am Dienstag (11.00 Uhr) erstmals das Training leiten, um 12.30 Uhr stellt sich Solari der Presse.

Dass Lopetegui tags darauf zum "Abschiedstraining" (Marca) erschien, änderte nichts daran, dass seine Tage bei Real gezählt waren. Sein Aus und das Engagement Antonio Contes sollten am Montagabend beim Direktorentreffen beschlossen werden. Doch lediglich einer dieser Pläne wurde in die Tat umgesetzt.

Am Nachmittag nämlich stellte sich Conte nach übereinstimmenden Angaben der gut informierten Sportblättern AS und Marca quer. Demnach habe der 49-Jährige den Königlichen in letzter Minute abgesagt. Dem stolzen Disziplinfanatiker habe missfallen, wie seine nahende Berufung von einflussreichen Teilen der Real-Mannschaft aufgenommen worden sei.

Fünf Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen, Platz neun in der Liga hinter Klubs wie Alaves, Levante, Valladolid oder Getafe, und sieben Punkte Rückstand auf Barca waren für den stolzen Perez nicht hinnehmbar.

"Es ist nicht nur Julens Schuld", titelte das Real-Hausblatt Marca am Montag - ein klarer Verweis auf den Präsidenten. Der saß dem Irrglauben auf, auf Tormaschine Cristiano Ronaldo verzichten zu können. Während CR7 für Juventus Turin trifft und trifft, erzielte Real nur vier Tore in den jüngsten sieben Spielen, insgesamt 21 in 14 - acht weniger als in der vergangenen Saison. "Meinem Sohn wurden 50 Tore gestohlen", klagte Lopeteguis Vater Jose Antonio mit Blick auf den Ronaldo-Verkauf.