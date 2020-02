Haarriss im Wadenbein : Real Madrid bangt erneut um Hazard

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss wohl erneut länger ohne 100-Millionen-Mann Eden Hazard auskommen. Der Belgier zog sich bei der 0:1-Niederlage bei UD Levante laut Vereinsangaben einen Haarriss im rechten Wadenbein zu.

Für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) dürfte der 29-Jährige aber keine Option sein, ebenso wenig für den Clasico gegen den FC Barcelona am kommenden Wochenende.