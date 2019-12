2:0 gegen Espanyol : Real Madrid legt im Fernduell mit Barcelona vor

Madrid Real Madrid hat im Fernduell mit dem FC Barcelona vorgelegt und zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung übernommen. Die feierten beim 2:0 gegen Espanyol Barcelona den vierten Ligaerfolg in Serie.

Real Madrid hat mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Espanyol Barcelona die Tabellenführung in der ersten spanischen Liga übernommen. Die Tore am Samstag erzielten Raphaël Varane (37. Minute) und Karim Benzema (79. Minute). Ab der 83. Minute spielten die Königlichen in Unterzahl, nachdem Ferland Mendy Gelb-Rot sah. 2014-Weltmeister Toni Kroos wurde in der 71. Minute ausgewechselt, für ihn kam Luka Modric.