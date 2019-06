Gigantische Kulisse : 50.000 Real-Fans empfangen Eden Hazard in Madrid

Madrid Rund 50.000 Fans von Real Madrid haben Eden Hazard einen spektakulären Empfang bereitet. Bei der offiziellen Vorstellung zeigt sich der Belgier erstmals im weißen Trikot der Königlichen - allerdings noch ohne Rückennummer.

Die Ablöse für den 28-Jährigen soll im Bereich von 100 Millionen Euro liegen. Durch Bonuszahlungen soll der Betrag laut spanischen Medienberichten um weitere 45 Millionen Euro anwachsen können. In Anspielung an frühere Ausnahmespieler von Real wie der heutige Trainer Zinedine Zidane, Luis Figo oder Ronaldo sagte Hazard: "Ich bin kein Galaktischer - noch nicht. Aber ich hoffe, dass ich eines Tages einer werde." Er werde versuchen, "der beste Spieler der Welt zu sein. Der erste Schritt war, zu der besten Mannschaft der Welt zu kommen."

In London gewann er je zwei Mal die Premier League und die Europa League, je einmal den FA- und den Liga-Cup. In 245 Pflichtspielen traf er 85 Mal. Belgien führte er bei der WM 2018 in Russland mit drei Toren in sechs Begegnungen auf Platz drei.