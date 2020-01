Sieg im Elfmeterschießen : Kroos gewinnt mit Real den spanischen Supercup

Köln Real Madrid hat zum elften Mal den spanischen Supercup gewonnen. Die Königlichen setzten sich mit 4:1 im Elfmeterschießen gegen Lokalrivale Atlético Madrid durch. Das Spiel fand in Saudi-Arabien statt.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat zum elften Mal den nationalen Supercup gewonnen. Das Team von Nationalspieler Toni Kroos gewann das Finale des umstrittenen Endturniers in Saudi-Arabien gegen Atletico Madrid nach 120 Minuten ohne Tor 4:1 im Elfmeterschießen und trat damit die Nachfolge von Meister und Cupverteidiger FC Barcelona an. Die Katalanen waren im Halbfinale mit 2:3 an Atletico gescheitert, während Real Pokalsieger FC Valencia mit 3:1 ausgeschaltet hatte.

Real, das in der Verlängerung nach der Auswechslung von Kroos durch eine Rote Karte gegen Federico Valverde (Notbremse) dezimiert wurde, ist der erste spanische Supercup-Gewinner in der fast 40-jährigen Geschichte des Wettbewerbs ohne eine Titelgewinn in der vorherigen Saison in Meisterschaft oder Pokal. Das Novum ermöglichte die Modus-Reform, durch die in Saudi-Arabien erstmals vier Klubs in Turnierform um den Prestigetitel spielten.