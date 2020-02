Vor Einwechslung : Mallorcas Konditionstrainer sorgt mit „Schlitzaugen-Geste“ für Aufsehen

Düsseldorf Im Ligaspiel zwischen Espanyol Barcelona und RCD Mallorca hat der Konditionstrainer der Gäste für Aufsehen gesorgt. Vor der Einwechslung des Japaners Takefusa Kubo ließ er sich zu einer diskriminierenden Geste hinreißen.

Am 23. Spieltag gewann Schlusslicht Espanyol Barcelona gegen den Tabellenachtzehnten RCD Mallorca mit 1:0 und zog nach Punkten mit dem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gleich. Im Fokus nach der brisanten Partie stand allerdings nicht der Abstiegskampf, sondern Mallorcas Konditionstrainer Dani Pastor.

In der 65. Minute mussten die Gäste verletzungsbedingt wechseln. Für Salva Sevilla sollte der Japaner Takefusa Kubo ins Spiel kommen. Pastor rief in Richtung der sich warm machenden Profis, zu denen auch der 18-Jährige gehörte. Vermutlich ohne Erfolg. Denn kurz darauf machte der Konditionstrainer noch eine „Schlitzaugen-Geste“, um zu signalisieren, dass der Japaner eingewechselt werden soll.

Kubo, der von 2011 bis 2015 in der Jugend des FC Barcelona, war vor der Saison auf Leihbasis von Real Madrid nach Mallorca gewechselt. Auf der Insel soll der Japaner Spielraxis sammeln. In der laufenden Spielzeit stand Kubo bislang in 20 LaLiga-Partien auf dem Platz und erzielte dabei ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor.