Unruhe beim spanischen Topklub : Razzia und Festnahmen beim FC Barcelona

Barcelona Nach einer Razzia in den Büroräumen des FC Barcelona hat es mehrere vorläufige Festnahmen gegeben. Auch Ex-Präsident Bartomeu soll inhaftiert worden sein. Sechs Tage vor der Präsidentenwahl herrscht bei den Katalanen Chaos.

Nach monatelanger Unruhe versinkt der ruhmreiche FC Barcelona endgültig im Chaos: Sechs Tage vor der Präsidentschaftswahl hat es beim Klub um Superstar Lionel Messi und Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen bei einer Razzia mehrere vorläufige Festnahmen gegeben. Dies bestätigte ein Sprecher der katalanischen Regionalpolizei am Montag der Nachrichtenagentur AFP, ohne jedoch Namen zu nennen.

Beamte der Abteilung für Finanzkriminalität waren für die Operation in den Büroräumen des Camp Nou verantwortlich, hieß es weiter. Dem spanischen Radiosender Cadena Ser zufolge war einer der Festgenommenen Barcas Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu, der im Oktober zurückgetreten war. Auch Geschäftsführer Oscar Grau und Roman Gomez Ponti, Leiter der Rechtsabteilung, sollen abgeführt worden sein. Das Chaos kommt zur Unzeit, steht doch am Sonntag die Wahl des neuen Präsidenten an.