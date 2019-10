Primera Division : Real ohne Kroos nach Mallorca

Madrid Nationalspieler Toni Kroos wird nach seinen Länderspielabsagen auch dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid fehlen.

Der Weltmeister von 2014 hatte sich vor den Spielen gegen Argentinien (2:2) und in Estland (3:0) eine Muskelblessur am linken Oberschenkel zugezogen und fällt auch für das Spiel bei Real Mallorca am Samstag aus.