„Stolzer Moment“ Ter Stegen zum besten Spieler der Primera División gewählt

Seine Klasse unter Beweis stellen kann ter Stegen im Ligaspiel an diesem Samstag aber nicht. Der Torwart, der schon die zwei vergangenen Länderspiele gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) wegen Rückenproblemen verpasste, steht für die Partie bei Rayo Vallecano nicht zur Verfügung. Das bestätigt Barças Trainer Xavi am Freitag.