Primera División : Barca siegt mit Messi-Traumtoren - Sevilla gewinnt BVB-Generalprobe

Düsseldorf Der FC Barcelona hat Deportivo Alaves deutlich mit 5:1 geschlagen, Superstar Lionel Messi steuerte zwei Traumtore dazu bei. Atletico Madrid gewann trotz Personalsorgen und auch der FC Sevilla siegte bei seiner Generalprobe vor dem BVB-Spiel.

Der FC Sevilla hat sich mit dem 14. Saisonsieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft Selbstvertrauen für das Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund geholt. Sevilla setzte sich am 23. Spieltag der Primera División zu Hause gegen SD Huesca mit 1:0 (0:0) durch. Den Siegtreffer am Samstag markierte in der 57. Minute Munir El Haddadi Mohamed. Sevilla liegt damit in der Tabelle vorerst auf Rang vier, einen Zähler hinter dem Dritten Real Madrid.