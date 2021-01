Atlético-Spiel wegen Schnee-Chaos ausgefallen : Barça gewinnt dank Messi und Griezmann 4:0

Köln Angeführt von Lionel Messi und Antoine Griezmann hat der spanische Fußball-Spitzenklub FC Barcelona seinen Höhenflug fortgesetzt. Schnee-Chaos in Madrid sorgte für die Absage des Spiels zwischen Tabellenführer Atletico Madrid und Athletic Bilbao.

Das Heimspiel von Atlético Madrid in der spanischen Primera División ist wegen des Winterwetters ausgefallen. Die Gäste von Athletic Bilbao konnten am Samstag nicht anreisen. Der Flughafen der spanischen Hauptstadt war zwischenzeitig sogar geschlossen. Zudem hätten die schlechten Verhältnisse auf den Straßen auch die Sicherheit der eigenen Mannschaft, der Schiedsrichter und der Vereinsmitarbeiter beeinträchtigt, schrieb Atlético auf seiner Homepage. Der Nachholtermin soll in den kommenden Tagen durch die Liga bekanntgegeben werden.