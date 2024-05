Posse um Xavi Flick wird offenbar neuer Trainer des FC Barcelona

Und was hat Flick mit dem ganzen Chaos zu tun? Der frühere Bayern-Coach soll mit Barca laut Sky und diverser spanischer Medien schon eine mündliche Einigung erzielt haben und laut Mundo Deportivo am Montag als neuer Trainer vorgestellt werden. Angedacht ist angeblich ein Vertrag für ein Jahr plus Option. Flick war bereits im Januar als heißer Nachfolgekandidat von Xavi gehandelt worden und soll deshalb schon fleißig Spanisch gelernt haben.