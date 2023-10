Mit 32 Jahren Belgischer Starspieler beendet seine Fußball-Karriere

Eden Hazard hat seine Karriere als Fußballprofi für beendet erklärt. „Man muss auf sich selbst hören und im richtigen Moment Stopp sagen“, schrieb der 32 Jahre alte Offensivspieler am Dienstag in den sozialen Netzwerken. In dieser Saison stand der einstige Kapitän der belgischen Nationalmannschaft, für die er in 126 Spielen 33 Tore erzielte, bei keinem Verein unter Vertrag. Im Sommer hatte er sich mit Real Madrid auf die Auflösung seines bis ursprünglich 2024 laufenden Vertrags geeinigt.