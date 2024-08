2:0 gegen Bergamo Mbappé trifft im ersten Pflichtspiel – Real Madrid holt den Uefa Supercup

Und Mbappé? Der sah gleich nach Wiederanpfiff, wie Reals Torhüter Thibault Courtois mit einem herausragenden Reflex das 0:1 durch Mario Pasalic (47.) verhinderte. In dieser Phase schien Bergamo dem Führungstreffer näher, in den entscheidenden Momenten aber waren die Italiener nicht genau genug. Das rächte sich: Real erzwang einen Ballgewinn tief in der Hälfte Bergamos. Jude Bellingham bediente Vinicius Junior, dessen Hereingabe Valverde nur noch über die Linie drücken musste. Kurz danach verpasste Vinicius Junior das 2:0, Atalantas Juan Musso hielt herausragend (60.).