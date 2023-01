Viel Lob für deutschen Torwart Ter Stegen bei Barcelona „spektakulär“

Von den Fans gefeiert, vom Trainer in den höchsten Tönen gelobt: Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hält den FC Barcelona mit tollen Paraden in der spanischen Primera Division auf Erfolgskurs. „Wir sehen den besten ter Stegen seit langem“, schwärmte Barça-Trainer Xavi nach dem 1:0 gegen den abstiegsgefährdeten FC Getafe am Sonntag: „Im Eins-gegen-Eins war er spektakulär. Er ist ein Anführer für die Mannschaft, er ist entscheidend, und es ist wichtig, dass der Torhüter auch Punkte hält.“