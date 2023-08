Rubiales suspendiert, Trainerteam tritt ab Kuss-Debatte nach WM-Sieg eskaliert

Hermoso hatte am Freitagabend in einem emotionalen Statement bei Instagram erneut ihre Sicht der Dinge offengelegt und schwere Vorwürfe gegen Rubiales erhoben. Daraufhin ging der Verband in die Offensive und veröffentlichte eine Erklärung, in der angekündigt wurde, „geeignete rechtliche Schritte einzuleiten, um die Ehre des Präsidenten zu verteidigen“.