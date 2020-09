Kritik vom Real-Kapitän : Ramos über Messi: „Weiß nicht, ob es der beste Weg ist“

Madrid Die Zukunft von Lionel Messi beim FC Barcelona ist weiter offen. Zurzeit verweigert der Superstar das Training bei den Katalanen. Reals Madrids Kapitän Sergio Ramos zweifelt das Verhalten an - und hofft auf einen Verbleib Messis beim Erzrivalen.

Der 34-Jährige hofft auch, dass Messi Barcelona und der spanischen Liga erhalten bleibt. „Du willst immer gegen die besten gewinnen, und er ist einer der Besten in der Welt“, sagte Ramos in Stuttgart bei einer Pressekonferenz der spanischen Fußball-Nationalmannschaft: „Leo macht die spanische Liga, sein Team und die Clásicos besser.“

Eine Annäherung hat es bisher nicht gegeben. Auch ein Gespräch zwischen Messis Vater Jorge, der den 33-Jährigen von Beginn an managt, und Vereinsboss Josep Maria Bartomeu führte zu keiner Einigung. Wie spanische Zeitungen berichteten, beharrten beide Seiten am Mittwoch bei einem Treffen auf ihren Forderungen und Standpunkten.

Zuletzt aber hatte Messis Vater leise Zweifel am Abschied seines Sohns geäußert. Mit einer denkbar knappen Aussage sorgte Jorge Messi in Spanien für Aufregung. Auf die Frage einer Reporterin des Senders „Cuatro“, ob sie auch die Möglichkeit prüfen würden, dass Messi noch ein Jahr beim FC Barcelona bleibe, antwortete Messis Vater und Manager am Donnerstag: „Ja.“ Kein Wort mehr. Der 62-Jährige befand sich dabei in einem Auto auf dem Weg in eine Garage. Er musste kurz stoppen mit offenem Fenster, um das Tor zu öffnen. Dabei stellte die Reporterin ihm die Frage.