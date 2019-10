Fußball-Star in der Manege : Cirque du Soleil feiert Premiere seiner „Messi 10“-Show

Fußball-Star in der Manege

Lionel Messi (M) steht zwischen den Artisten in der Manege im Zirkus.

Barcelona Der Cirque du Soleil hat eine neue Zirkus-Show, bei der es um Fußballkunst geht. Die zentrale Figur dabei ist Lionel Messi vom FC Barcelona. Am Donnerstag feierte „Messi10“ Weltpremiere.

Lionel Messi ist in die Manege gegangen. Während sein Erzrivale Cristiano Ronaldo auf seiner portugiesischen Heimatinsel Madeira seit längerem unter anderem ein eigenes Museum, eine große Bronzestatue und einen nach ihm benannten Flughafen hat, kontert der Fußball-Superstar aus Argentinien mit einem Zirkusdebüt. Am späten Donnerstagabend feierte die Show „Messi10“ des Cirque du Soleil in Barcelona Weltpremiere.