Ocampos-Verletzung überschattet Partie : Trainer von Getafe und Sevilla sehen nach Streit um Foul Rot

Die Trainer des FC Sevilla und des FC Getafe sind nach einem brutalen Foul heftig aneinandergeraten und von Schiedsrichter Juan Martínez Munuera vom Platz geschickt worden. Getafes Djené Daconam war in der Partie der spanischen Fußball-Meisterschaft am Samstag in der 51. Minute bei einem Duell um den Ball Lucas Ocampos auf den linken Knöchel gesprungen. Der Schiedsrichter zeigte dem Spieler aus Togo die Rote Karte, während sich der vor Schmerzen weinende Argentinier am Boden wälzte. Ocampos konnte nicht mehr aufstehen und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Er kam in ein Krankenhaus.