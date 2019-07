Spanischer Verband veröffentlich eigene Ansetzungen : Streit um Montagspiele in der spanischen Liga eskaliert

Madrid Der spanische Fußballverband hat einen eigenen Spieplan für La Liga veröffentlicht. Es ist der vorläufige Höhepunkt im Streit mit der Liga über Spiele am Montag und Freitag.

Drei Wochen vor Beginn der Saison ist in Spanien der Streit zwischen dem Fußball-Verband RFEF und der Liga (LFP) um Begegnungen an einem Freitag oder Montag eskaliert. Der Verband veröffentlichte einen alternativen Spielplan, in dem alle Begegnungen nur noch am Samstag oder Sonntag stattfinden. Allein an den ersten drei Spieltagen haben 13 Partien eine neue Anstoßzeit erhalten.