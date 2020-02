La Liga : Spitzenreiter Real gewinnt bei Osasuna

Köln Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid gibt sich an der Spitze der Primera Division weiterhin keine Blöße.

Ohne den deutschen Nationalspieler Toni Kroos gewann Real am Sonntag bei Aufsteiger CD Osasuna mit 4:1 (2:1) und drehte dabei einen Rückstand. Nach dem fünften Ligasieg in Serie haben die Königlichen als Tabellenführer vorerst sechs Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona. Reals Erzrivale ist am Sonntagabend (21 Uhr) noch bei Betis Sevilla im Einsatz.