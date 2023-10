Erneuter Eklat in Spanien Real-Star Vinicius Junior von Kind rassistisch beleidigt

Vinicius dankte dem Klub für sein schnelles Handeln und wies auf einen weiteren Vorfall hin. „Dieses Mal von einem Kind ausgeführt“, wie der 23 Jahre alte Teamkollege von Toni Kroos bei X (ehemals Twitter) schrieb: „Es ist so traurig, dass es niemanden gibt, der sie aufklären kann. Ich investiere viel in die Bildung in Brasilien, um Bürger mit einer anderen Einstellung auszubilden.“