Erfolgsserie beendet : Real patzt in Getafe

Real patzt in Getafe

Madrid Real Madrid hat im Kampf um die spanische Meisterschaft eine überraschende Niederlagen kassiert. Die Königlichen verloren am Sonntag bei Abstiegskandidat Getafe.

Ausgerechnet Abstiegskandidat FC Getafe hat die lange Erfolgsserie von Real Madrid in der Primera Division überraschend beendet. Im ersten Spiel des Jahres kassierte Spaniens Fußball- Rekordmeister am Sonntag mit dem 0:1 (0:1) im Derby beim kleinen Vorstadtclub erstmals seit drei Monaten wieder eine Niederlage in der Liga. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti bleibt mit weiter 46 Punkten Tabellenführer vor dem FC Sevilla (38), der wie die anderen Verfolger allerdings zwei Partien weniger absolviert hat.